«Престиж» – это школа танцев для детей от 3 лет и взрослых в Воронеже. У нас вы можете заниматься с любым уровнем подготовки (новички и продвинутые) и целями (для «себя» и выступления на соревнованиях). Хип-хоп и современную хореографию преподают действующие танцоры, участники всероссийских и международных чемпионатов, поэтому вы всегда будете получать актуальные знания о стилях и хореографии. Спортивно-бальные танцы преподают победители первенств Воронежской области, ЦФО, участники всероссийских и международных соревнований, мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. Общий танцевальный стаж нашего коллектива превышает 50 лет!
Школа танцев «Престиж» – это комплексное развитие танцоров. Помимо выбранного направления, ученики занимаются общей физической подготовкой, растяжкой, посещают мастер-классы титулованных педагогов, а также принимают участие в фестивалях, батлах, концертах и соревнованиях.
Почему выбирают школу танцев «Престиж»
Профессиональные преподаватели
Тренеры с опытом работы и выступлениями на профессиональном уровне (КМС, МС) более 6 лет.
Комплексная подготовка
Отрабатываем не только танцевальные навыки, но и уделяем внимание общей физичекой подготовке. Растим чемпионов региональных, всероссийских и международных соревнований.
Индивидуальный подход
Группы по возрастам и уровню подготовки. Индивидуальные и групповые занятия.
Наши преподаватели
Анель Балганбаева
Главный тренер
В бальных танцах с 9 лет. Являюсь судьёй и главным тренером по спортивно-бальным танцам. На протяжении 10 лет профессиональных выступлений в латиноамериканской и европейской программах были выиграны: первенство Воронежской области, чемпионат Черноземья, кубок ЦФО. Мною воспитаны чемпионы Воронежской области и многократные победители всероссийских соревнований.
Евгений Комаров
Бальные танцы
В бальных танцах более 15 лет. Являюсь кандидатом в мастера спорта. Многократный победитель первенств области по европейской, латиноамериканской и по программе 10 танцев. Призер первенств ЦФО и финалист международных турниров. Воспитал чемпионов Воронежской области и призеров всероссийских и международных соревнований.
Кирилл Бахметьев
Бальные танцы
Занимаюсь спортивно-бальными танцами более 12 лет, являюсь кандидатом в мастера спорта. Многократный победитель первенств области по европейской, латиноамериканской и по программе 10 танцев, также являюсь призером первенств ЦФО, финалистом международных турниров.
Юлия Дмитрук
Современная хореография
Занимаюсь танцами уже 8 лет, последние из которых посвятила современной хореографии. Участвовала в спектаклях, ставила в университете танцы на своем факультете в этом направлении, танцевала в составе сборной ВГУ на всероссийских веснах. Буду рада поделиться своим опытом на занятиях :)
Олег Божко
Хип-хоп
Сейчас танцы занимают всю мою жизнь, я безумно люблю это дело и не могу себя представить без него. Пристрастен к пешим прогулкам, музыке и, конечно, хип-хопу. Также играю на гитаре. Музыка и танец — вот две вещи, делающие меня абсолютно счастливым.
Михаил Тимашев
Хип-хоп
Каждому человеку необходимо самовыражаться, мне это удаётся делать с помощью танца. Танцую хип-хоп уже больше 9 лет. Я научился получать реальный кайф от того, чем занимаюсь. Вместо тысячи слов, иногда лучше выразить чувства и эмоции через танец. Если ты новичок, научу правильно начать танцевать и покажу крутую хореографию. Если ты уже опытный танцор, помогу стать ещё лучше и подготовлю к фестивалям.
Изначально бальные танцы – это парный вид танца, исполняемый мужчиной и женщиной на бальных вечерах. Сегодня это одно из самых сложных танцевальных направлений, где требуется серьезная физическая подготовка. Выступления проходят по двум программам: латиноамериканская, включающая ча-ча-ча, самбу, румбу, пасодобль, джайв, и европейская - медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп.
Хип-хоп
Хип-хоп – это уличное танцевальное направление, которое включает в себя широкий диапазон стилей и стало популярным в США благодаря танцевальным командам. Главное в нём чувство ритма, импровизация и выражение индивидуальности исполнителя. В качестве приятного бонуса хип-хоп развивает координацию, увеличивает выносливость, приводит тело в тонус.
Современная хореография
Современная хореография включает в себя несколько стилей, которые пошли изначально от экспериментов с балетом: контемпорари, джаз-модерн, модерн и, в целом, эксперименты с танцем. Основы современной хореографии являются отличной базой для подготовки любого танцора.
Мы планируем запускать и другие направления в течение танцевального сезона. Если у вас есть предложения или вы крутой тренер, напишите нам в соцсетях.
Вопросы и ответы
Со скольки и до скольки лет вы берете на танцы?
С 3 лет мы берем на подготовительное направление – ритмопластику. С 4 или 5 лет уже идет набор на танцевальные направления. Возрастного потолка не существует, всё зависит от вашего желания! По поводу набора во взрослые группы (18+) узнать можно по телефону 8 (930) 012-5000.
Что взять с собой на тренировку?
Для спортивно-бальных танцев: чешки или туфли, брюки и рубашка/футболка у мальчиков и юбка с футболкой или платье у девочек. Для современных танцев: удобные кроссовки, спортивные штаны и футболка.
Какие у вас есть дополнительные услуги?
Мы поможем вам подготовить танец к важному событию. Поставим свадебный танец, танец на выпускной бал или корпоратив. Репетиции будут проходить в наших или ваших залах. Обсудить удобный для вас вариант сотрудничества можно телефону 8 (930) 012-5000.