«Престиж» – это школа танцев для детей от 3 лет и взрослых в Воронеже.

У нас вы можете заниматься с любым уровнем подготовки (новички и продвинутые) и целями (для «себя» и выступления на соревнованиях). Хип-хоп и современную хореографию преподают действующие танцоры, участники всероссийских и международных чемпионатов, поэтому вы всегда будете получать актуальные знания о стилях и хореографии. Спортивно-бальные танцы преподают победители первенств Воронежской области, ЦФО, участники всероссийских и международных соревнований, мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. Общий танцевальный стаж нашего коллектива превышает 50 лет!



Школа танцев «Престиж» – это комплексное развитие танцоров. Помимо выбранного направления, ученики занимаются общей физической подготовкой, растяжкой, посещают мастер-классы титулованных педагогов, а также принимают участие в фестивалях, батлах, концертах и соревнованиях.



